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Adana'da bir evde patlama meydana geldi
23.03.2021 - 21:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 21:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler : Adana,
776873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/776873.aspx
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