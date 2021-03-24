Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi girişindeki demir elektrik direğine asılı halde telef olmuş bir tilki bulundu. Mahalleli tarafından bulunan tilkinin başından vurularak kuyruğunun kesildiği belirlendi. Mahalleli tarafından direkten indirilen tilkinin resimleri, sosyal medyadan paylaşılınca hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Mahalleli tilkinin karnındaki yavrusu ile birlikte telef edildiğini iddia ederken, Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.