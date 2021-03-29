Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bağdat Caddesi'ndeki mağazada, mağazaya özel mobil uygulama ile müşteriler kolaylıkla seçim yapabiliyor, aradıkları ürünün hangi rafta olduğunu bulabiliyor. En uygun hediye seçenekleri yine mobil uygulama ile karşılaştırılarak bulunurken, taze çiçekler ve tasarım vazoların bulunduğu bölümde tüketiciler hem keyifli vakit geçirirken hem de kendi çiçek aranjmanlarını yapma tecrübesini yaşıyor. Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, alışılmış mağaza formatının dışında, ürün ve koleksiyonlar sunduklarını, müşterilerinin tasarımlarının da kendilerine ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Yani hem alış, hem veriş...