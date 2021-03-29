Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan’ın 3 yıldır babasının sırtında okula gidip gelmesi, birçok hayırsever gibi Yeşilyurt Belediyesini de harekete geçirdi. Aileye ilk etapta tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun asfaltlanması için de çalışmalara başladı.



Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Batuhan’ın evinden Küllümağara Mahallesi’ne kadar olan kısmın yapımına başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, Batuhan’ın diğer eksiklikleri ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Batuhan’ın babası Halil Şahin’in sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansımasının ardından ülkenin dört bir yanından hayırseverler de Batuhan için harekete geçerek, destek olmak istedi.

Baba Halil Şahin, oğluna Yeşilyurt Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildiğini söyledi. Şahin, "Belediye ekipleri geldi şu an ev ile okul arasındaki yolun yapımına başladı. İlçemizdeki yetkililer evimize gelerek ziyarette bulundu ve destek sözü verdi. Herkesten Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Yolumuz tamamlandıktan sonra oğlumu daha rahat okula götürüp getireceğim. Elimden geldiği kadar çocuğumu okutmaya çalışacağım. Yol yapılmaya başlandı, şu an çok mutluyum, çocuğum benden daha mutlu. Dışarıda iş makinelerini gören oğlum çok mutlu oldu. Oğlum bana 'baba tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkabilir miyim, kardeşlerimle ben de çıkayım' diyor. Yolumuz tamamen bittikten sonra oğlumu okula tekerlekli sandalyeyle götüreceğim. Sesimizi duyurduğu için AA ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bundan sonra okula rahatça gidip geleceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Anne Fatma Şahin ise yardım çalışmalarından dolayı teşekkür ederek "Çocuğum okusun, yürümeye başlasın bana yeter. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bedensel engelli Batuhan Şahin ise tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek "Teşekkür ederim, Allah razı olsun." diye konuştu.