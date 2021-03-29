Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki aynı binada bulunan bir avukata ait hukuk bürosu ile yazılım ile ilgili bir bilişim şirketinde meydana geldi. Söz konusu iş yerlerine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, hukuk bürosu ile yazılım şirketine ait bürodan dizüstü bilgisayarlar ile bilgisayarlarda kurulu 700 bin lira değerindeki yazılımları çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu: 700 bin TL'lik yazılım çaldılar
29.03.2021 - 21:57 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da hırsızlar girdikleri hukuk bürosu ile yazılım şirketinden dizüstü bilgisayar ve bilgisayarlarda kurulu bulunan 700 bin lira değerindeki yazılımı çaldı.
Etiketler : hukuk bürosu,hırsız,samsun,yazılım,
778384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778384.aspx
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