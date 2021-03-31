Olay, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Borçları yüzünden bunalıma giren İbrahim A. (46), 6 katlı binanın çatısına çıktı. Akın’ı binanın çatısında gören çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş Akın’a borçlarını ödeyeceği sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi.
İntihar etmek için çıktığı binadan indirilen İbrahim A, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında ifadesinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü.
Yoldan geçen vatandaşın teklifi intihardan vazgeçirdi
31.03.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde borçları sebebiyle bunalıma giren şahıs, 6 katlı binanın çatısından intihara kalkıştı. Bir vatandaş, "Borçlarını ben öderim" diye söz verip şahsı intihardan vazgeçirdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Borçları yüzünden bunalıma giren İbrahim A. (46), 6 katlı binanın çatısına çıktı. Akın’ı binanın çatısında gören çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş Akın’a borçlarını ödeyeceği sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi.
Etiketler : intihar,borç,kocaeli,gebze,
778866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778866.aspx
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