İddiaya göre, Demirler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet K. (37) ile akrabası Sait Tülüoğlu (79) arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tülüoğlu'na ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Tülüoğlu, hayatını kaybetti. Katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Denizli'de arsa anlaşmazlığında tüfekle vurulan kişi öldü
31.03.2021 - 19:49 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Babadağ ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : denizli,kavga,haberler,
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