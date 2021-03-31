Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Demirler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet K. (37) ile akrabası Sait Tülüoğlu (79) arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tülüoğlu'na ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Tülüoğlu, hayatını kaybetti. Katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.