Haftanın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunlaşan trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 60’lara çıktı. Yoğunluk, havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60’lara çıktı
05.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da öğle saatlerinde yüzde 60’a çıkan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,
780121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780121.aspx
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