Haftanın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunlaşan trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 60’lara çıktı. Yoğunluk, havadan görüntülendi.