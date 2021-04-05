Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı" dedi.

Çetin, bölgedeki çalışmaları takip ederek görevlilerinden bilgi alırken, hayatını kaybeden işçinin cesedinin dere yatağından çıkartmak için çalışma başlatıldı.