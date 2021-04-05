Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ay aradan sonra kısıtlamaların yeniden başlaması dolayısıyla, Kuşadası’nda vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uymaya azami özen gösterdi. İş yerlerinin kapalı olduğu ilçede bahar havasına rağmen sahiller dahil sokaklar bomboş kaldı.

Bir ay önce yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla hafta sonları bahar havasını görenlerin sahillere akın ettiği Kuşadası, bu hafta sonu yasaklar yeniden başlayınca örnek bir kent olduğunu bir kez daha kanıtladı ve evden çıkmadı.