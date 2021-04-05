Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Melisa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dalaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ortaca Adliyesine sevk edildi.

Melisa K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde, eşiyle 2 yıl önce evlendiğini, zaman zaman tartışma yaşadıklarını, olay gecesi de eşinin alkollü olduğunu, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandığını, çıkan arbedede eşinin elindeki bıçağın göğsüne saplandığını söylediği öğrenildi.

Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde dün Burhan K. (28) ile Melisa K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan K. bıçakla yaralanmış, ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Burhan K. yolda hayatını kaybetmişti.