Olay, Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K'ya ait ahır yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yıkıldı. Yıkılan ahırda bulunan büyükbaş hayvanların 3 tanesi telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri heyelan sonucu yıkılan ahırda gerekli çalışmaları yaparak güvenlik önlemleri aldı.
Yağış nedeniyle yıkılan ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu
10.04.2021 - 23:19 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması sonucu yıkılan ahırın içinde bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler : Samsun',
781592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781592.aspx
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