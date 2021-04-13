Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kumburgaz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine seyreden kum yüklü 34 VYV 21 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, aynı istikamette seyreden Metin Keskin( 41) yönetimindeki 34 BDD 677 plakalı Renault marka otomobilin üzerine devrildi. Kum yüklü kamyonun altına kalan araç hurdaya döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan Metin Keskin hayatını kaybetti.

Diğer sürücüler ilk yardıma koştu

Keskin’in araç altından çıkarmak için ilk yardımı çevredeki sürücüler yaptı. Sürücülerin hurdaya dönen araçtan Keskin’i çıkarmak için kumları boşalttı. Yaşanan anlar yine vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay anında yaşananları anlatan görgü tanığı bir vatandaş ise, yaşananları anlatarak, yardıma koştuklarını söyledi. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafik durdu. Kilometrelerce geriye vuran trafik drone ile havadan da görüntülendi.