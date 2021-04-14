Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu’dan İstanbul’a yürümeye başladı. Yaklaşık 135 kilometrelik yürüyüşün ardından Karabük’e ulaşan 32 yaşındaki genç Eskipazar-Gerede karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor. 580 kilometrelik yürüyüşün ardından İstanbul’a ulaşacak Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmak istiyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mustafa Duman, kendisi gibi çok sayıda mağdurun olduğunu belirterek, “Yaklaşık 580 kilometre için Kastamonu’dan İstanbul’a yürüyorum. Benim gibi nafakadan mağdur insanlar varsa sesimizi duyurmamız adına. Cumhurbaşkanımız bunu illaki görecektir. Kendim de bizzat gidiyorum. İnşallah beni kabul eder. Her şeyi konuşmak adına böyle bir yürüyüşe çıktım. Benim gibi mağdur olan bir sürü insanlar var” dedi.

4 yıldır boşanamadığı 1 günlük resmi nikahlı eşi için aylık 700 TL nafakaya bağlandığını ifade eden Duman, “20 bin TL nafaka parasının biriktiğini öğrendim. Kesinlikle hiçbir işe giremiyorum. İcralar kapıma geliyor, düğün yapabilmek için krediler çektim. Daha sonra bir sürü iftiralarda bulundular. İşe alınmadım, 4 yıldır da çalışamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu.

Avukatların kendisini aradığını icra göndereceklerini söylediklerini aktaran Duman, “Kendi şahsına benden para istiyor. Bunu da mahkemenin kararı diyerekten beni tehdit ediyor. Mağdurum. Şuanda 135 kilometreyi geçtim. Bolu’ya 110 kilometre kaldı. Konaklayarak devam ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Duman, gençlere uyarılarda bulunarak, “Sosyal medyadan kesinlikle evlilik olmasın. Ben böyle bir cahillik yaptım. Konuştum, inandım. Sosyal medya üzerinden evlenmesinler dolandırılırlar” şeklinde konuştu.