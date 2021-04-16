Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İnebolu Belediyesinin talebi doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sokak hayvanlarının belirlenen 7 nokta dışında beslenmemesi kararlaştırıldı. Koronavirüs ile mücadele edildiği dönemde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda böyle bir karanın alınmasına ilçede bulunan hayvanseverler tepki gösterdi. Sevim Balaban adlı hayvansever, İnebolu Belediyesi'nin önünde bulunan direğe kendisini bağlayarak alınan kara tepki gösterdi.

"Karar akla aykırıdır"

Sokak hayvanlarının İnebolu’da belirlenen 7 nokta dışında beslenmesine getirilen yasağa tepki gösteren hayvansever Sevim Balaban, tek başına eylem yaptı. Balaban, Kastamonu Valiliğine ve İnebolu Kaymakamlığına seslenerek, karardan vazgeçilmesini istedi. Balaban, "Bunun adı örtülü katliam kararıdır, resmi belge ve mevzuatlara dayalı olmayan bu karar yasaklara akla ve insanlığa aykırıdır” dedi.

"Yasal olmayıp görev ve yetkiyi kötüye kullanmaktır”

Sevim Balaban, “İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bazı hastalıkları ileri sürerek İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen 7 nokta dışında hayvanların beslenmelerini yasaklama kararı almıştır. Bunun adı örtülü katliam kararıdır, resmi belge ve mevzuatlara dayalı olmayan bu karar yasaklara akla ve insanlığa aykırıdır. Mübarek ramazan ayına giriyoruz bu yönüyle de ayıp ve utanç belgesidir. İlçe Tarım Müdürlüğünden kuduz ve benzeri bir hastalık çıkmadığı bilgisi alındığı halde halk sağlığı açısından böyle bir hastalık olmaksızın halk da panik ve korku uyandıran bu karar yasa dışıdır. Bu karar 5999 sayılı veteriner kanunu bulaşıcı hastalıklar kanunu 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu İçişleri Bakanlığının 7486 sayılı genelgesi talimatlarına aykırı olarak yasal olmayıp görev ve yetkiyi kötüye kullanmaktır” diye konuştu.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

İnebolu Belediyenin asıl görevinin sokak hayvanlarına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Balaban, “İnebolu Belediyesinin asıl görevi kısırlaştırma, aşılama ve tedavi için bir mesken oluşturmak besleme odakları oluşturarak gönüllüler ile eşgüdümle çalışmak olduğu halde, bunu yapmayıp hayvan sayısının katlanarak artmasına halktan şikayet geldikçe de toplanıp şehir dışına ve ormanlık alana atarak ölümlerine sebebiyet vermesi yasalara ve vicdanlara aykırıdır. Bu nedenle 02.04.2021 tarihli ve 29’nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına iptal edilerek kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum. Yıllardır 5199 sayılı mevzuat hükümlerini ihlal eden İnebolu Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum. Bugün burada yasalar çerçevesinde anayasal hakkım olan ifade özgürlüğümü dile getiriyorum” ifadelerini kullandı.

İfadesinin alınması için emniyete götürüldü

Balaban, açıklamasının ardından İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.