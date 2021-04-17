Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesi Deregözü köyü Baldere mahallesinde bir şirkete ait 1500 metre uzunluğunda ve 86 bin TL değerindeki telefon kablolarının çalınması üzerinde harekete geçen jandarma ekipleri, titizlikle yürütülen çalışmaları sonucunda olayın failleri olarak M.K. ve R.K. isimli şahısları tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.