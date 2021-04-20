Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ın bizzat yürüttüğü denetimlerde fırınlarda Ramazan pidesi gramajı, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları denetlendi. 16 fırın denetlendi. Geçtiğimiz günlerde hamur dinlendirmek için kullanılan demir aksamlı arabaların pisliği görüntülen fırın tüm arabalarını değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Bahçelievler Mahallesinde bir fırında ise, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz tarafından tartılan pidelerin 400 gram olması gerekirken, her pidede 10-20 gram fire verildiği gözüktü. Bu fırına ekipler tarafından 427 TL ceza kesilirken, zabıtlar Ramazan ayı boyunca halka 400 gram pide yetirteceklerini söyledi.