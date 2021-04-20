Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 11 Eylül 2018 tarihinde TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir dinlenme tesisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis bahçesinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ölen şahsın üstünde Çekoslovakya vatandaşı olduğunu belirten Rumeys Kantae adında pasaport çıktı. Yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi. Tesisteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, tesise gelen bir aracın cesedi bırakarak kaçtığı belirlendi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Kantae’yi yol kenarına bırakan iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yargılanmalarına devam edildi

Tutuksuz yargılanan sanıklar İbrahim D. ve Osman Ş.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık avukatları katılırken, sanıklar İbrahim D. ve Osman Ş. katılmadı.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İbrahim D. ve Osman Ş.'nin yasadışı yollarla Türkiye’ye giren yabancı uyruklu şahısları para karşılığında İstanbul ve Kocaeli’ye taşıdıklarına değindi. Olay günü Türkiye'ye yaşa dışı yollarla giren 32 kişinin Adana otogarından İbrahim D. ve Osman Ş.'nin getirdiği minibüslere binerek yolculuk ettiği, maktulün ise yolculuk sırasında sürekli öksürdüğü ve hasta olduğu belirtildi. Mütalaada, Kocaeli'de maktulün daha da kötüleştiğini gören İbrahim D. ve Osman Ş.'nin, kimliği hala belirlenemeyen yabancı uyruklu şahsı akşam geç saatlerde bir dinlenme tesisinin arka bahçesine bırakarak ola, yerinden araçla uzaklaştıkları kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahsın ağır hasta haldeyken sanıklar tarafından yolcu olarak araca alındığını, sanıkların taşıma sözleşmesinden doğan bir yükümlülüklerinin bulunduğunu ifade etti. Sanıkların araçta oturacak halde dahi olmayan ağır hasta olduğu anlaşılan maktulü bir sağlık kuruluşuna götürmeden ve haber vermeden tesisteki çimlere bırakarak olay yerinden ayrıldıklarını göz önünde bulunduran duruşma savcısı, sanıkların kastla hareket ettiklerini, bu sebeple 10 yıldan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti ise duruşmayı erteledi.