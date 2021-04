Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı’na dikilen laleler, çiçek açtı. Emirgan’da lalelerin şelale motifi ile oluşturduğu görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi. Emirgan korusuna gelen vatandaşlar açan laleler ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek görsel manzaranın tadını çıkarttı. Vatandaşlar görüntünün pandemi döneminde kendilerine ilaç gibi geldiğini söyledi. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, kentin her yerine değil belirli alanlara dikim yaparak lalenin değerini korumak istediklerini belirterek, “Geçen yıllara oranla dikilen lale sayısını üçte bir oranında azalttık. Her yıl düzenlenen Lale Festivali bu yıl pandemi sebebiyle yapılmayacak. Vatandaşlar belirli mekânlar içerisinde oluşturulan lale gösteri alanlarında görsel şöleni izleyebilecekler. Kültürümüz içinde lale önemli. Eskiden lale her yerde vardı. Dünyanın pek çok ülkesinde bitki gösterim alanları olur ve insanlar oraya özellikle onu görmek için gider. Biz de değerini vurgulamak için 4 nokta belirleyip Emirgan Korusu, Hıdiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı’na dikim yaptık” dedi.