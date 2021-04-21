Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güpegündüz yaşanan olayda, K.A. takip ettiği genç kızı taciz etti. Aynı durumu bir önceki gün de yaşayan talihsiz kız, olacakları tahmin ederek tacizciyi kayda aldı. Görüntülerde, çevredekilerden “Abi taciz etti beni” diyerek yardım isteyen genç kız, videonun sonunda gözyaşlarına boğuldu.

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 15 yaşındaki K.A.'yı kısa sürede montundan yakaladı.



Genç kız şüpheliyi teşhis ederken, şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.A.'nın "O esnada tuvaletimi yapıyordum" dediği öğrenildi. Zanlı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.