Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Kürtül Mahallesi'nde yaşayan Hamza E, henüz belirlenemeyen nedenle komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hamza E, pompalı tüfekle 2 komşusunu ve olaya müdahale eden yengesini yaraladıktan sonra intihar etti. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komşulardan Kenan Toprak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ederken Hamza E'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.