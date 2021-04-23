İddiaya göre, Kürtül Mahallesi'nde yaşayan Hamza E, henüz belirlenemeyen nedenle komşularıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Hamza E, pompalı tüfekle 2 komşusunu ve olaya müdahale eden yengesini yaraladıktan sonra intihar etti. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komşulardan Kenan Toprak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ederken Hamza E'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Tartıştığı komşunu öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti
23.04.2021 - 19:05 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren ve 2 kişiyi de yaralanan zanlı intihar etti.
Etiketler : hatay,zanlı,intihar,cinayet,
785095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785095.aspx
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