Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’ndeki Selami Gökgöl’e ait çekirge üretim merkezinde yangın çıktı. Kurt ve hamam böceklerinin olduğu kısımda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken işletmede maddi hasar meydana geldi. 500 bin liralık zararı olduğunu söyleyen Gökgöl "Kurtların ve hamam böceklerinin olduğu bölümde sürekli fanlar çalışıyor. Büyük ihitmal yangın fanlardan çıktı" dedi.