Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanmayı duyan ve 2’nci konutları Bodrum’da olan vatandaşlar 3 gündür Bodrum’a akın ediyordu. Büyük göç alan Bodrum'un 181 binlik nüfusu 500 bini aştı. Kısıtlamanın ilk saatlerinden az bir yoğunluk olsa da kilometrelerce araç kuyruklarından eser kalmadı. Yasağın ilk dakikalarından itibaren Bodrum’daki trafik bitti.