Kapanmayı duyan ve 2’nci konutları Bodrum’da olan vatandaşlar 3 gündür Bodrum’a akın ediyordu. Büyük göç alan Bodrum'un 181 binlik nüfusu 500 bini aştı. Kısıtlamanın ilk saatlerinden az bir yoğunluk olsa da kilometrelerce araç kuyruklarından eser kalmadı. Yasağın ilk dakikalarından itibaren Bodrum’daki trafik bitti.
Yasak başladı, Bodrum'daki yoğunluk 15 dakikada bitti
29.04.2021 - 20:00 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
17 günlük kapanma sürecini Bodrum'da geçirmek isteyenlerin üç gündür oluşturduğu yoğunluk, kısıtlamanın başlaması ile 15 dakikada son buldu.
Etiketler : Bodrum,yasak,tam kapanma,göç,trafik,
786549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786549.aspx
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