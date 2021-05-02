Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay akşam saatlerinde Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında meydana geldi.. Edinilen bilgiye göre Yalıköy’den Sarıyer istikametine giden teknenin pervanesi ve şaftı kırıldı. Kırılmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne batmaya başladı. Teknenin battığını görenler durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Teknedeki iki kişiden biri kayıp

Batmadan dolayı teknede bulunan bir kişi kayboldu. Teknede bulunan Yakup Hut isimli şahsa da Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşıldı. Yakup Hut’un 2 saat yüzdükten sonra karaya çıktığı öğrenildi. Yakup Hut önce Arnavutköy Devlet Hastanesine oradan da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yakup Hut’un kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken diğer şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.