Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.

SAĞANAK GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Bugün öğleden sonra poyraza dönecek rüzgarın etkisiyle hava serinleyecek. Akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.

MARMARA VE KARADENİZ İLE İÇ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

3 GÜN SERİNLİK ARDINDAN SICAKLIK ARTIŞI

Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 3 - 9 Mayıs tarihli haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey ve iç bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında düşeceği tahmin ediliyor"