Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekmeköy’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre kasasında demir çubuklar ile ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü aniden frene bastı. Kamyonetin bir anda durmasıyla kasada bağlanmamış halde bulunan demir çubuklar öne doğru fırladı. Demir çubuklar kamyonetin önünde duran otomobilin arka camında içeri adeta ok gibi saplandı. Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.