Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışan kamyonetin alev alması sonucu Sabri Kavuk (30) ile İsa İşlek (32) yanarak hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Sabri Kavuk ve İsa İşlek’in cenazeleri ilk olarak Yalınlıgediği Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı ve dua edildi. Daha sonra Yalınlıgediği Mahallesi mahalle mezarlığına getirilen Sabri Kavuk ile İsa İşlek’in cenazeleri, jandarma gözetiminde sosyal mesafe kuralına uyarak cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.