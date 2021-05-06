İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Körfez Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kocaeli'de 139 kilodan fazla eroin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı
06.05.2021 - 22:01 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Etiketler : kocaeli,gözaltı,haberler,
788294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788294.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER