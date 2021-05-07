Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biberonla beslenip altı bezlenen ‘Sürmeli’ adlı kuzu bez almak için önüne dizilen paraları bile kendisi seçiyor.

"EVLADIMIZ YERİNE KOYDUK"

Kuzuyu evine alan çiftçi Serkan Karakuş, ilçeye bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisindeki evlerinde banyoda yıkayıp saç kurutma makinesiyle tüylerini kuruttukları kuzuyu adeta evlat yerine koyduklarını belirtti.

Evli ve 3 çocuk babası Karakuş, büyüyene kadar yanlarından ayırmayacakları kuzularının kraker yemeyi çok sevdiğini anlattı.

Eşi Münevver Karakuş da sevimli kuzunun evin bir ferdi haline geldiğini söyledi.