Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan Küçük Çöl Toygarı’nın İstanbul’da fotoğraflanması kuş araştırmacıları ve gözlemcileri arasında büyük sevinçle karşılandı.

İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Riva çayırlarında kaydedilen kuş türü ile Türkiye’deki belgelenmiş kuş türü sayısı 451’e yükselmiş oldu.

15 yıldır su altı fotoğrafçılığı yapan ve son yıllarda çektiği kuş fotoğraflarıyla da dikkat çeken Metin Tuncer, Türkiye’ye yeni bir tür kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. "Yolunu şaşırmış bir birey olduğunu düşünüyoruz." diyen Tuncer, bu kuş türünü, normal şartlarda Türkiye'nin güneyinde görülmesini beklediklerini ifade etti.

"BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

Doğayla uzun süredir ilgili olduğunu söyleyen Tuncer, "Bu minik kuş, bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve Türkiye’nin en kuzeyinden hepimize merhaba dedi. Ülkeme yeni bir kuş türü kazandırmayı da tecrübelerime eklediğim için son derece mutluyum" şeklinde konuştu.

Küçük Çöl Toygarı'nın fotopraflanması ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu.

YOLUNU ŞAŞIRMIŞ OLABİLİR

Öte yandan kuş gözlemcileri, Küçük Çöl Toygarı için "yolunu şaşırmış olabileceği" teorisinde bulundu.

Küçük Çöl Toygarı, kurak ve kayalık çöllerde yaşayan bir kuş türüdür. Batı Sahra’dan Suudi Arabistan’a dek olan bölgede yaşamını sürdüren bu küçük kuş türü, yabancı kuş gözlemcileri tarafından da heyecan ve mutlulukla karşılandı.