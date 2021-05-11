Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

55-59 yaş aralığı için aşı randevularının açılması ile birlikte randevular doldu taştı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182 hattı üzerinden randevu alanlar ilk günden hastanelere gitti.

İKİ DOZ YAPTIRANLARA "AŞI KARTI"

İki doz aşı uygulananlara e-Nabız sistemi üzerinden aşı kartı veriliyor. Kartlar kişiye özel hazırlanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, "Yapılan her aşının kişiye özel bir barkodu var. Hangi tarihte hangi seri numaralı aşı olduğunu görebilir, İngilizcesi ve Türkçesi de var e-nabızdan alabilirler" dedi.

Aşı kartı, aşı pasaportu olarak da kullanılacak. Türk vatandaşları gerekirse o belgeyle seyahat edebilecek.

AŞILAMADA 20 MİLYON DOZ AŞILDI

Son 3 ayda 20 milyondan fazla kişiye aşı uygulandı. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 12 milyonu geçti. İkinci doz aşı yapılanlar ise yaklaşık 8 milyon.