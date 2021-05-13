İlçede ikamet eden Samet Ç. (29), kız arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehir kıyısına gitti. İkili araçta zorla konuşurken kızın yakınları geldi. Kalabalık, genci zorla araçtan inidirip darbetti. Ardından da nehre attı. Boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, bir de üzerine taş atmaya başladı. Samet Ç'nin yardım çığlıkları sonrası saldırganlar kaçtı. Çığlıkları duyanlar yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Samet Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların peşine düştü.
Kız arkadaşının yakınları genci nehre attı, boğulması için de taş fırlattı
13.05.2021 - 21:51 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Adapazarı'nda bir genç boğulmak üzereyken son anda kurtuldu. Olayın perde arkası ise şoke etti.
Etiketler : Samet Ç,Sakarya,Adapazarı,boğulma,
789676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789676.aspx
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