Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede ikamet eden Samet Ç. (29), kız arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehir kıyısına gitti. İkili araçta zorla konuşurken kızın yakınları geldi. Kalabalık, genci zorla araçtan inidirip darbetti. Ardından da nehre attı. Boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, bir de üzerine taş atmaya başladı. Samet Ç'nin yardım çığlıkları sonrası saldırganlar kaçtı. Çığlıkları duyanlar yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Samet Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların peşine düştü.