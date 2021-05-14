Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesini görenler, cep telefonları ile bu ilginç anı kaydetti.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Doğada nadir görülen bir olay olduğu belirtilen ateş gökkuşağı, özellikle Sibirya ve Rusya'da sık görülüyor. Ateş gökkuşağının, meteorolojide güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu öğrenildi. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayı olarak nitelendirilirken, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği belirtiliyor.