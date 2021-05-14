Kaza, Ankara’nın Cebeci semtinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir polis memurunun kullandığı şahsi araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada araçta sıkışan polis, kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye eri ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı, yaralılar var
14.05.2021 - 23:47 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da gelen yangın ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri kaza yaptı, kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Ankara’nın Cebeci semtinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir polis memurunun kullandığı şahsi araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada araçta sıkışan polis, kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye eri ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : ankara,kaza,haberler,itfaiye,
789815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789815.aspx
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