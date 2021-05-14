Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara’nın Cebeci semtinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir polis memurunun kullandığı şahsi araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada araçta sıkışan polis, kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye eri ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



