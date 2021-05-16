Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika.. Hava durumu raporu yayınlandı. 16 Mayıs 2021 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinde sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı bölgelerinde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalması beklenirken yurdun kalan kesimlerinde önemli bir değişiklik ön görülmüyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde rüzgarın batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Marmara Bölgesi için yapılan son uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34