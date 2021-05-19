Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşet verici olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Perşembe günü saat 23:00 sularında İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen olay kan dondurdu. 19 yaşındaki Serdar Ç, arkadaşı Mahsun Çirik yolda yürürken birden yanına yaklaşıp, su istedi. Eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç, Mahsun Çirik'in su vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesiyle arbede çıktı, Arbede esnasında eline bıçak alan Serdar Ç. Çirik'i kalbinden ve boynundan bıçakladı. Ağır yaralanarak kanlar içinde kalan Çirik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınsa da tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

SAKLANDIĞI EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı aramak üzere çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak adım adım iz sürdü. Beyoğlu polisinin yaptığı takip sonucunda katil zanlısı Serdar Ç., Hacıahmet Mahallesi’nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü.

“Uyuşturucu madde ticareti”, “gasp” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.