Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde yeni evlerine geçen Murat Çakmakçı ile kardeşi Yunus Çakmakçı arasında oda seçimi sebebiyle tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönen tartışma da Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş etti.

Yunus Çakmakçı kanlar içinde yere yığılırken sesi duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Silah sesi sonrası olay yerine gelen yakınları ile Murat Çakmakçı arasında arbede yaşandı. Akrabaları tarafından darp edilen Murat Çakmakçı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KARDEŞ KATİLİ OLDU

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 acil servis ekibi sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yunus Çakmakçı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmakçı hayatını kaybetti. Kardeşini öldüren Murat Çakmakçı ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Çakmakçı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken olayda kullanılan av tüfeği ise polis tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.