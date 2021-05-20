Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu'nda geçen perşembe saat 23.00 sularında korkunç bir cinayet işlendi. İstiklal Caddesi’nde yürüyen Serdar Ç. (19), iddiaya göre eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alarak yanındaki arkadaşı Mahsun Çirik’ten (26) su istedi. Çirik ise elindeki suyu vermedi. Bunun üzerine Serdar Ç, arkadaşını boynundan ve kalbinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çirik, kurtarılamadı. Uyuşturucu ve gasp gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlı yakalanıp cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Murat Çakmakçı (33) ile kardeşi Yunus Çakmakçı (25), Albayrak Mahallesi’nde yeni ev yaptırdı. Önceki gece evi görmeye giden kardeşler arasında oda seçimi yüzünden kavga çıktı. Murat Çakmakçı, olayın büyümesi üzerine çatıya çıkarak av tüfeğini aldı. Tekrar eve inen şahıs, kardeşine ateş açtı. Silah sesleri duyanlar eve gelip Murat Çakmakçı’yı darbetti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yunus Çakmakçı can verdi.

İzmir Konak'a bağlı Çınartepe Mahallesi’nde oturan Gökhan Çelenk (33), önceki gün 21.30 sıralarında sokakta motosikletiyle yüksek sesle müzik dinleyen Erdi M’yi (24) ikaz etti. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Erdi M, kendisine bıçakla saldıran Çelenk'i tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede öldü. Zanlı gözaltına alınırken ikili arasında daha önceden husumet olduğu belirtildi.