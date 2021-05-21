Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Acıpayam'da meydana gelen olayda, sürücü aracının motor bölümünden ses geldiğini fark edince ne olduğunu anlamak üzere bakmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Motor bölümünden ses gelmesinin nedeninin yılan olduğu ortaya çıkmıştı. Tek başına bu sorunu çözemeyeceğini anlayan sürücü, arabasını sanayiye götürdü. Sanayi çalışanalrının itfaiyeyi çağırmasıyla, yılan operasyonu başladı. Ekiplerin yoğun çabasıyla motor bölümünden çıkarılan yılan doğaya salındı.