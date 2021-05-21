Denizli Acıpayam'da meydana gelen olayda, sürücü aracının motor bölümünden ses geldiğini fark edince ne olduğunu anlamak üzere bakmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Motor bölümünden ses gelmesinin nedeninin yılan olduğu ortaya çıkmıştı. Tek başına bu sorunu çözemeyeceğini anlayan sürücü, arabasını sanayiye götürdü. Sanayi çalışanalrının itfaiyeyi çağırmasıyla, yılan operasyonu başladı. Ekiplerin yoğun çabasıyla motor bölümünden çıkarılan yılan doğaya salındı.
Aracın motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti
21.05.2021 - 08:03 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aracın motor bölümüne giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından motordan çıkarılan yılan, doğaya salındı.
Etiketler : denizli,motor,yılan,
790529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790529.aspx
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