Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik Körfezi'nde başlayan ve Marmara denizine yayılan salya tabakası yüzeyde net bir şekilde belli oluyordu. B

Balıkçıların denize açılmalarını ve ağ atmalarını zorlaştıran salyanın bir kısmı temizlenmişti.

Ancak deniz dibinde ürküten manzara devam ediyor. Neredeyse deniz tabanının tamamanı kaplayan salyaya takılan deniz canlıları bir müddet sonra ölüyor.

SALYA NEDENİYLE BALIKLAR AZALDI

Denizin dibindeki içler acısı durumu görüntüleyen su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, deniz salyasına kirliliğe sebebiyet verdiğini belirtti. Marmara'da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilâj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor Su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şok etti.

Fatih Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi.

SUYUN ARITILMASI GEREKİYOR

Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" dedi.

Marmara ve Karadeniz'deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.