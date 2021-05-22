Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskiçine Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Akçay, rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu Fatma Akçay’ın koronavirüse yakalandığı anlaşıldı ve tedavisine başlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Akçay, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASI DA KORONADAN ÖLMÜŞ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Akçay’ın babası Kazım Güler de, 12 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Baba ve kızın hayatlarını kaybetmesi Çine’de büyük üzüntyle karşılanırken, Akçay’ın cenazesinin bugün öğleden sonra Yolboyu Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.