Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 21 Mayıs 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda ormanlık alan içerisinde 4 farklı noktada toplam 110 bin kök kenevir bitkisi ve 150 metre sulama hortumu, çalılık alana gizlenmiş vaziyette ise 19 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.