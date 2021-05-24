Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin kayboldu. Ailesi ve komşularının aramasına sonucunda 2 yaşındaki çocuk bulunamadı.

Fosseptik çukurunda şüphelendiler

Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan fosseptik çukurundan şüphelenen aile ekiplere haber verdi. Çalışma sonucunda küçük Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.

8 Mayıs'ta doğum günü vardı

Hamza ve Atiye çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs 2021 tarihinde 2. yaş gününü kutladıkları öğrenildi.