65 yaşındaki Nurcihan Öğmen mide şikayetlerinden dert yanıyordu. Ağrılarına daha fazla dayanamayan kadın bir doktora göründü daha sonrasında ise ameliyat olmasına karar verildi ve oldu. Ne olduysa da bu operasyondan sonra oldu, talihsiz kadının ağrılarığ bir türlü bitmek bilmedi. Çektiği acıların sonu gelmeyince soluğu tekrar hastade alan yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı. Tam 2 ay boyunca ameliyat esnasında karnında unutulan makasla gezdiğini öğrendi.
DOKTORLAR GÖZLERİNE İNANAMADI
Olay Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Nurcihan Öğmen'in mide şikayeti nedeniyle 5 Mart 2021’de özel bir hastanede geçirdiği operasyon sırasında karnında makas unutuldu. Operasyon sonrası ağrıları dineceğine daha da arttı, durumu kendi doktoruna bildirdi ama bir sonuç alamayınca soluğu Söke Devlet Hastanesi’nde aldı. Öğmen, burada yapılan incelemelerin ardından karnında makas unutulduğunu öğrendi.Kadının röntgenini çeken doktorlar da gözlerine inanamadı. Özel hastanedeki ameliyat ekibinin Nurcihan Öğmen'in karnında unuttuğu makas Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan ikinci bir ameliyatla alındı.
'NAZ YAPIYORSUN' DEYİP BAŞINDAN ATTILAR
Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla mide ameliyatını gerçekleştiren doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Öğmen “Ne derdimi anlatabildim, ne de acımı. Benim başıma geldi, başkası yanmasın. Doktora defalarca gidip durumu anlatmama rağmen beni geçiştirdi, sen naz yapıyorsun diyerek başından attı” ifadelerini kullandı.
OLAY YARGIYA TAŞINDI
Nurcihan Öğmen'in eşi Kubdettin Öğmen ise konuyu yargıya taşıdıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirterek “Şimdi konuyu yargıya taşıdık, şu anda savcılığa dilekçeyi verdik, olay mahkemeye intikal etmiştir. Biz diyoruz ki kimse bu mağduriyeti yaşamasın. 2 ay boyunca kimse bizi dinlemedi. Yahu hastanın şikayeti var ve sürekli gelip dile getiriyor, insan hiç ilgilenmez mi? Bir film çekmez mi” diye konuştu.
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Karnında makasla 2 ay gezdi
Aydın'da meydana gelen enteresan olayda mide şikayeti ile hastaneye kaldırılan kadın geçirdiği operasyon sonrası hayatının şokunu yaşadı. Tam 2 ay boyunca karnında unutulan makasla gezdi, işte o haberin detayları...
65 yaşındaki Nurcihan Öğmen mide şikayetlerinden dert yanıyordu. Ağrılarına daha fazla dayanamayan kadın bir doktora göründü daha sonrasında ise ameliyat olmasına karar verildi ve oldu. Ne olduysa da bu operasyondan sonra oldu, talihsiz kadının ağrılarığ bir türlü bitmek bilmedi. Çektiği acıların sonu gelmeyince soluğu tekrar hastade alan yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı. Tam 2 ay boyunca ameliyat esnasında karnında unutulan makasla gezdiğini öğrendi.
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