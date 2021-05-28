Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede kararlı bir biçimde operasyonlarına devam ediyor. Türkiye'de birçok oyun severin korkulu rüyası haline gelen "PUBG çetesi", düzenlenen başarılı operasyonlarla yakayı ele verdi.

ZARARLI YAZILIM YÜKLÜ LİNKLERLE HESAPLARI ELE GEÇİRDİLER

Alınan bilgiye göre; Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu oldukları öğrenilen ve kardeş olan; A.T.I.I. (28), A.T.I.I. (36), M.T.I.I. (34) ve oğlu S.M.T.T. (22) isimli şahısların sosyal medya hesapları ile PUBG oynayan mağdurların hesaplarına zararlı yazılım yüklü link (JavaScript) yollayarak hesabı ele geçirdiklerini tespit etti. Şahısların aynı ikamette 4 ayrı internet hattı üzerinden bağlanarak İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan dubleks evlerinin ikinci katına kurdukları sistem ile sosyal medya hesaplarını hackledikleri ve PUBG olarak bilinen online oyundaki itemleri satarak gelir elde ettikleri öğrenildi.

80-100 HESAP HACKLEDİLER

Söz konusu yabancı uyruklu aile fertlerinin hackledikleri sosyal medya hesabının mağdur tarafından kurtarılarak geri alınmasını engellemek için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, hesabın kapanmasını sağladıkları ve şahısların bu şekilde 15 günlük bir sürede Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 80-100 hesap hackledikleri ortaya çıkarıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Iraklı çetenin ikametine operasyon düzenleyerek olayla ilgili A.T.I.I., A.T.I.I. ile S.M.T.T. ile babası M.T.I.I.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada oyun konsolu haline getirdikleri ve 102 ekran televizyona bağladıkları bilgisayar kasası ile bu işlemlerde kullandıkları birçok HDD, SSD, USB ve cep telefonlarına el konuldu. Şahısların bu işlemeler sonucunda ne kadar gelir elde ettikleri devam eden araştırmalar sonucunda tespit edileceği, hazırladıkları zararlı yazılım linki ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

Siber polisindeki sorguları tamamlanan Iraklı 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.T.I.I., A.T.I.I., S.M.T.T. ve M.T.I.I. tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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