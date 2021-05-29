Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binanın çatısında tadilat yapan inşaat ustası 45 yaşındaki İbrahim Yılmaz, çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Yılmaz’ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine ekipler sevk edildi.

Yolda hayatını kaybetti

Ağır yaralanan inşaat ustasına ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alınan Yılmaz, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Erzincan'da kamyonla otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da makas terörü, ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da makas atan araç feci bir kazaya sebep oldu. Önce refüjdeki direğe çarpan otomobil daha sonra karşı şeritteki 2 araca vurdu, korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.