Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada hız kesmeden devam ederken, ülkemizde de tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine geçildi. Alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısında düşüş sağlanırken, Türkiye'de son 24 saatte 164 kişinin hayatını kaybetti, tespit edilen yeni vaka sayısı ise 7773 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, bütün tedbirlerin aynı anda alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

"VİRÜS NASIL DEĞİŞECEK BİLMİYORUZ"

Taşova, “Pandemi devam ediyor ve virüs dünyada kalmak için uğraşıyor. Bir yığın mutasyon ve varyantlar gelişiyor. Önümüzde ne olacağını bilmiyoruz" dedi. "Bu koronavirüs nasıl değişecek, ne olacak, aşılarımız tamamen etkili olacak mı bilmiyoruz. Bütün tedbirlerin aynı anda alınması önemli. Bir tedbir alıp diğerinde ihmalkarlık yaparsanız neler yaşadığımızı gördük" ifadelerini kullanan Taşova, aşılamanın her seviyeye inmesi gerektiğini belirtti.

"AŞILANMAMIŞ GRUPLAR HASTANEDE YATIYOR"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Şu anda en fazla hasta grubumuz 40-50 yaş. Özellikle aşılanmamış olan gruplar daha çok hastanede yatıyor. O nedenle bir an önce her seviyeye aşının inmesi şimdilik alınacak önlemler içerisinde önemli görülüyor” dedi.

Taşova, tedbirlerin hayat kurtardığını belirterek, “Bir takım toplantıların, kutlamaların yapılması, alınan tedbirlerin bir anda başlangıç düzeyinin bile gerisine gitmesine neden oldu, hepimiz gördük. Yine alınan tedbirlerle de vaka sayılarının ne kadar aşağılara inebileceğini gördük. Önemli olan bu tedbirlerle, toplumun bilinçlenmesiyle birlikte aşılamanın da hızlanarak devam etmesi” diye konuştu.

OKULLAR KONTROLLÜ AÇILMALI

Okulların kontrollü olarak açılması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. Taşova, daha sonra şunları söyledi: Sınıf sayısının ayarlanması, gerekli eğitimlerin verilmesi gibi konulara dikkat edilmeli. Gerekli eğitim verildiği zaman bunun bir sorun olacağını pek düşünmüyorum. Eğitimin sonunda bilim adamları yetişiyor ve bilim adamlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu da bu pandemi bir kez daha vurguladı.

28 MAYIS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte yapılan 221 bin 214 testte, 8738 vaka ile 681 koronavirüs hastası tespit edildi. Hayatını kaybeden 166 kişi ile toplam can kaybı 46.787'ye yükseldi.

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