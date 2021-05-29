İSKİ tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Anadolu Yakası'na belirtilen bölgelere, 1 Haziran'da 13 saat boyunca su kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.
SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri,
Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi İSKİ, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 17 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu.