Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da 24 yaşındaki Ali Piker otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yapıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından izlenince, genç sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Adresi bulunan Piker’e Jandarma Trafik Timi ekipleri tarafından drift yapmaktan 6 bin 700 lira, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan da 2 bin 698 lira olmak üzere toplam 9 bin 398 lira para cezası uyguladı. Piker’in ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALARAK DEVAM EDECEĞİZ'

Ceza sonrası konuşan Ali Piker, “Sosyal medyaya drift yaptığım videoyu atmaktan dolayı 9 bin 400 liraya yakın trafik cezası yedim. 2 ay ehliyetime el koydular. Buradan bu işin sevdalısı kardeşlerime, ağabeylerime sesleniyorum. Lütfen sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edin. Cezalar sizin de başınıza gelebilir. Bu işin bedelini ödedim. 2 ay sonra ehliyetimi alınca trafiğe kapalı alanda önlemlerimizi alarak çekimlere devam edeceğiz” dedi.

Ümraniye’de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza İstanbul Ümraniye’de drift yaparak trafiği tehlikeye atan ve o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 12 bin 554 TL para cezası kesilerek sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı, 8 bin 353 lira ceza yedi Ataşehir'de lüks aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan şahsın o anları sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan sürücü M.B.K.’nın ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası uygulandı.