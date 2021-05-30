Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen Bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanı saran kötü koku sonrası harekete geçen apartman sakinleri korkunç gerçekle karşı karşıya kaldı. Kokunun kaynağının araştırıldığı esnanda işaretlerin ikinci kattaki 60 yaşındaki Mehmet Ali Erdem'in dairesinden geldiğinin fark edilmesi ile olayın iç yüzü belli oldu. Yalnız yaşayan Mehmet Ali Erdem evinde ölü olarak bulundu.

TELEVİZYON SESİ ŞÜPHE TOPLADI

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1952 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri kokunun 60 yaşındaki Mehmet Ali Erdem'in dairesinden geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi. Evine gelen ev sahibi içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen kapıyı açmayan Erdem'in sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Erdem'i oturma odasında hareketsiz yatar şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdem'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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